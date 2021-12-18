В Австрии легализировали эвтаназию

Парламент Австрии одобрил закон, согласно которому люди с хроническими или неизлечимыми заболеваниями могут сделать выбор касаемо собственной смерти при строго определенных обстоятельствах.

Об этом вчера, 17 декабря сообщил Associated Press.

Закон предусматривает, что с 2022 года люди, у которых нет шансов на выздоровление, смогут заявить о своей воле к смерти. Для этого им будет необходимо подтвердить свой диагноз и способность принимать собственное решение. После чего они смогут получить смертельное лекарство в одной из аптек, названия которых не будет разглашаться, а будут раскрыты только юристам и нотариусам, получившим уведомление.

Стоит отметить, что закон не распространяется на людей, не достигших совершеннолетнего возраста. Законодательство объясняет это тем, что хочет предотвратить потенциальных злоупотреблений.

Напомним, что ранее эвтаназию легализировали в Испании и Португалии.