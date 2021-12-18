Toyota создали дрон размером с насекомое и весом в 1.8 грамма

Исследователи из Toyota Central R&D Labs разработали воздушного робота с машущими крыльями весом 1.8 грамма и размером с насекомое.

Об этом сообщает Tech Xplore.

Один из членов группы разработчиков Такаши Одзаки акцентировал внимание на том, что задачей исследования было преодоление главного ограничивающего фактора:

«Маленькие дроны обычно имеют очень ограниченное время работы из-за их источника питания. Целью нашего недавнего исследования было преодоление этого ограничения».

Чтобы оценить эффективность своей конструкции, Одзаки и его коллеги провели серию экспериментов. В этих тестах они смогли заставить робота взлетать плавно и без необходимости в батареях или проводах.

Также команда исследователей отметила, что в будущем данное изобретение может оказаться очень полезным.

«Он может оказаться очень ценным для выполнения сложных задач, связанных с проникновением в трещины, трубы или другие очень ограниченные пространства», - говориться в сообщении.

Напомним что ранее, инженеры Стэнфорда разработали робота-попугая.