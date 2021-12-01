«Мы терпим до поры до времени»: Настоятель ПЦУ Епифаний о присутствии церкви Московского патриархата в Украине

Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что православные украинцы через средства массовой информации и через священнослужителей Московского партиархата пока находятся в духовном заблуждении, но придет время, когда все объединятся в единой поместной православной церкви, чтобы служить Богу и интересам исключительно украинского народа.

Такое заявление он сделал в эфире интервью «Радио Свобода».

– Мы живем в состоянии войны. Поэтому мы не вправе открывать еще один внутренний религиозный фронт. Мы видим нагнетание со стороны русской церкви. Это делается, потому что когда община определяется, мы видим как искусственно создается картинка, искусственно привозятся люди, которые устраивают драки, устраивают разные провокации. То есть делается искусственное нагнетание, чтобы показать внешнему миру, что видите, в Украине нет свободы, нет свободы вероисповедания. Но это действительно не так, – заверил митрополит.

Он подчеркнул, что нельзя допустить открытие религиозного фронта.

– Сейчас у нас нет права открывать еще один внутренний фронт. У нас есть внешний фронт борьбы с агрессором – с Россией. Есть внутренний фронт борьбы – с этой опасной болезнью. И мы, как церковь, не имеем права открывать еще один – религиозный фронт, - сказал Епифаний.

Также он выразил надежду, что придет время, когда пелена заблуждения от Московского патриарзата упадет и православные украинцы начнут служить интересам украинского народа.

– Мы терпим до поры до времени, но придет то время, когда те, которые сейчас находятся в заблуждении – это все православные украинцы – но через средства массовой информации, через священнослужителей, они пока находятся в таком духовном заблуждении. Но придет время, когда эта пелена спадет и все объединятся вокруг Киева и мы будем все вместе – православные украинцы – в единой поместной православной церкви служить Богу, служить интересам исключительно украинского народа, - подчеркнул митрополит.

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