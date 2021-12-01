Вместе с детьми и внуками: Глава Николаевского облсовета и депутаты украсили новогоднюю елку

В преддверии Дня Святого Николая глава Николаевского облсовета Анна Замазеева и главы постоянных депутатских комиссий решили лично нарядить новогоднюю красавицу, а в помощники себе взяли детей и внуков.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала Анна Замазеева.

«В канун праздника Святого Николая вместе с детишками и внуками глав постоянных комиссий нарядили новогоднюю елку. Активные, открытые, веселые и вдохновенные. С искренними и добрыми улыбками. Такими я запомню всех, кто сегодня присоединился к этой инициативе. Теперь зеленая красавица, украшенная новогодними игрушками, будет радовать гостей областного совета. Приятно, когда, несмотря на разные политические взгляды, мы объединяемся ради светлых дел и нашего будущего – наших детей!» – написала руководительница облсовета.

Кроме Анны Замазеевой елку украшали Александр Мосин, Иван Кухта, Алла Ряжских, Денис Андреев, Алена Карая и другие.

Напомним, ранее в канун новогодних праздников глава Николаевского областного совета Анна Замазеева предложила поздравить детей из интернатов и домов семейного типа с Днем святого Николая.