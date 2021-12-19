Украинские пограничники получили три скоростных лодки UMS Boats

В рамках проекта международной технической помощи «Вместе с ЕС к безопасности границ» пограничники получили три скоростных лодки UMS Boats.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Их получили охранники границы в Одесской области и Винницкой области. Проект, исполнителем которого выступает IOM Ukraine, финансируется Европейским Союзом.

Два патрульных катера UMS-425 CC и UMS-545 DC, а также мощный двигатель для существующих катеров, правоохранители будут использовать на речных и озерных участках границы.

Вместе с ними переданы прицепы-лафеты для транспортировки лодок.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что николаевский «Нибулон» подписал контракт с французской компанией ОСЕА на строительство пяти суден для пограничников