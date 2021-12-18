«Николаевэлектротранс» выпускает на маршрут праздничный трамвай

КП «Николаевэлектротранс», начиная с воскресенья, 19 декабря, выпускает на маршрут праздничный трамвай, который будет курсировать по городу во время новогодних праздников.

Об этом говорится в сообщении предприятия в Facebook.

«Встречайте праздничный трамвай на улицах Николаева! Специально к новогодним праздникам работники КП «Николаевэлектротранс» украсили вагон 1111 праздничной иллюминацией», - сообщили на «Николаевэлектротрансе».

В первый день своей работы, 19 декабря, трамвай будет работать по маршруту №1 – м/н Широкая Балка – Яхт-клуб. Публикуем подробный график движения на этот день:

- отправление от Яхт-клуба: 8:02, 10:00, 12:08, 14:05, 16:08, 18:07, 20:13.

- отправление от Широкой Балки 9:01, 11:10, 13:07, 15:10, 17:07, 19:16, 21.10.

«Желаем всем нашим пассажирам праздничного настроения и хорошей подготовки к новогодне-рождественским праздникам!» – добавили на предприятии.

Как известно, в этом году в Николаеве власти официально отменили не только новогодние гуляния, но и традиционное зажжение главной городской красавицы. Причиной этого стал тот факт, что Николаев до сих пор находится в «красной» карантинной зоне.