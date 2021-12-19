В Николаевской области за сутки выявили 105 новых случаев COVID-19, выздоровели 145 человек

По состоянию на 19 декабря в Николаевской области выявлено 105 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 19 декабря из всех 113 840 (+105) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 67973 (+36); г. Первомайск – 6513 (+9); г. Южноукраинск – 3647 (+8); г. Вознесенск – 2601; г. Очаков – 1826 (+1).

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрирован 51 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2955 (0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки – 145, всего – 106732.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3211, за сутки – 9.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 19.12.2021 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 761 человек, больной на COVID-19 или с подозрением.