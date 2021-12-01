На Николаевщине рыбоохранный патруль выявил браконьера, который выловил судака и тарани на ₴100 тысяч

18 декабря Николаевский рыбоохранный патруль во время рейда выявил браконьера, который с помощью запрещенных орудий лова выловил 7 килограмм рыбы.

Об этом сообщили в Николаевском рыбоохранном патруле.

В ходе рыбоохранной работы установлено, что нарушитель совершал ловлю рыбы с берега спиннингом с оснасткой «убийца судака» методом багрения и использовал запрещенное орудие ловли – драч.

Таким образом рыбаку удалось добыть 7 кг водных биоресурсов: судак (молодежь) – 2 экземпляра, лещ (молодежь) – 3 экземпляра, тарань (молодежь) – 23 экземпляра, тарань – 36 экземпляров.

Инцидент произошел на реке Южный Буг возле Новой Одессы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 104 тысячи 397 гривен.

«Использование запрещенных орудий лова наказывается административной ответственностью по ч.4 ст. 85 КУоАП с начислением денежной компенсации за каждый незаконно добытый экземпляр водных биоресурсов», – комментирует начальник управления Евгений Мищенко.

На место происшествия вызваны сотрудники полиции.

Запрещенные орудия ловли и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Напомним, что ранее на Николаевщине рыбоохранный патруль разоблачил двух браконьеров, которые ловили раков, ущерб оценили в ₴100 тысяч.