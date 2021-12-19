В Вознесенской школе-интернате поблагодарили нардепа Чорноморова, руководство района и местный бизнес за подарки ко Дню Святого Николая

В Вознесенской специальной общеобразовательной школе-интернате прошло празднование Дня Святого Николая. Руководство учреждение от лица своих воспитанников поблагодарило народного депутата Украины Артема Чорноморова, а также руководство Вознесенского района и представителей местного бизнеса за участие в мероприятие и подарки.

Об этом говорится на странице школы в Facebook.

«Сегодня в нашем заведении было шумно, празднично и особенно радостно. Мы ведь встречали Святого Николая! Все дети очень ждали этого праздника – вежливо вели себя, готовились, учили молитвы. И не зря, потому что все получили подарочки. Все участники образовательного процесса благодарят наших гостей за то, что разделили с нами это действо, поздравили наших детей, создали действительно торжественную атмосферу. И, конечно, все пришли с подарками», - говорится в сообщении.

За поздравления в школе поблагодарили народного депутата Украины Артема Чорноморова, а также руководство Вознесенского района и представителей местного бизнеса.

«Спасибо всем, кто не смог посетить, но помог и поддержал в непростое время! Пусть ваши дома полны светом и теплом! С праздником всех – друзья, коллеги, родители, дети! Пусть будут счастливы наши дни», - добавили в школе.

В комментарии под публикацией, Чорноморов написал:

«Жаль, что лично не мог присутствовать на сегодняшнем празднике. Поздравляю детей и учителей с праздником. Ваши улыбки для меня – лучшая благодарность»

Напомним, что ранее сообщалось о том, что нардеп Чорноморов прокатившись на велосипеде с участниками открыл велозаезд «Соколині перегони»