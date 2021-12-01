В Николаевской ОГА детей участников АТО/ООС поздравили с Днем Святого Николая

Традиционно 19 декабря отмечается День Святого Николая. Так, по этому случаю сегодня глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким встретился с семьями участников АТО/ООС, чтобы поздравить детей.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

«Приветствую всех с этим светлым праздником и хочу, чтобы традиция встречаться с семьями наших героев продолжалась и дальше. Мы не можем вернуть время назад, но мы должны помнить и делать все, чтобы и наши дети знали этот период в истории», - обратился к собравшимся глава Николаевской ОГА.

Поздравляя детей участников АТО/ООС с праздником, Виталий Ким пожелал здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Также глава области вместе с детьми приобщился к изготовлению новогодних игрушек.

На праздник детей посетил и сам Святой Николай, пожелавший осуществления самых заветных мечтаний и желаний и вручивший небольшие подарки.