В Австралии полиция научилась предсказывать внешность преступников на основе найденных ДНК

Федеральная полиция Австралии (AFP) в начале декабря объявила о планах использовать образцы ДНК, собранные на местах преступлений, чтобы делать прогнозы относительно потенциальных подозреваемых.

Об этом пишет Tjournal.

Новая технология, известная как Massively Parallel Sequencing (MPS), позволяет следователям предсказать пол, биогеографическое происхождение, цвет глаз и, в ближайшие месяцы, цвет волос.

«В течение следующего десятилетия наша команда будет стремиться расширить возможности прогнозирования, включив такие характеристики, как возраст, индекс массы тела и рост. Мы также будем искать возможности для прогнозирования мельчайших деталей лиц, таких как расстояние между глазами, форма глаз, носа и ушей, полнота губ и структура щек», – рассказал ведущий научный сотрудник MPS в AFP Forensics Доктор Пол Роффи.

Генетическая информация человека закодирована в ДНК в виде длинных цепочек из четырех различных основных молекул, а секвенирование — это процесс «чтения» последовательности этих оснований.

Старые машины для секвенирования ДНК могли читать только один бит ДНК за раз, но современные машины с технологией MPS могут считывать более шести триллионов оснований ДНК за один прогон. Это открывает новые возможности для анализа ДНК.

AFP тщательно тестировала и оценивала MPS, чтобы гарантировать его точность, прежде чем использовать его в судебных расследованиях. Технологию также будут применять в делах о пропавших без вести.

Напомним, как американец отсидел 21 год за двойное убийство, которого не совершал.