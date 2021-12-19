В Николаеве с Днем Святого Николая поздравили детей из Центра реабилитации «Цветик-Семицветик».
Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Николаевского районного совета от «Слуги народа» Яна Димитриева.
«Святой Николай посетил нас и уполномочил поздравить детей, поэтому честно выполняем свое обещание. Итак, сегодня вместе с народным депутатом Olena Moshenets, а также депутатом горсовета Татьяна Домбровская поздравили детей из Центра реабилитации «Цветик-Семицветик», также посетили выставку детских работ, посетили праздничный концерт в ДК Корабельный. Всего Святой Николай поручил нам раздать 474 подарка, поэтому выполнили!» – написала она.