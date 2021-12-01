Скандальный судья из Первомайска в угоду «Агрофирме Корнацких» убрал из дела собственника пая и оставил в ответчиках РГА и госгеокадастр

Первомайский горрайонный суд вывел из состава ответчиков владельца пая по делу, которое касается земельных участков 773 граждан. Из райгосадминистрации, которая также является ответчиком, на заседания так никто и не приходит.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как уже сообщалось, это дело суд выделил из более раннего производства и рассматривает без владельцев земельных участков. По иску матери экс-нардепа Аркадия Корнацкого в суде пытаются отменить решение РГА о выделении земли в запас – позже эти участки были розданы 773 гражданам.

На заседании 17 декабря представитель «Агрофирмы Корнацких» Сергей Рохманов снова попросил суд удовлетворить его ходатайство от 3 ноября, в котором просил вывести из состава ответчиков владелицу пая Елену Крейтор, а оставить только Первомайскую райгосадминистрацию и Главное управление Госгеокадастра в Николаевской области.

Представитель Елены Крайтор и «Партнер-Агро» Оксана Валешинская отметила, что представитель истца действует непроцессуальным способом. По ее словам, законодательство предполагает не замену ответчика в лице ликвидированного управления Госгеокадастра в Первомайском районе, а передачу этого статуса Главному управлению Госгеокадастра в Николаевской области как правопреемнику.

– Я уже в какой раз говорю, что если истец просто нивелирует нормы законодательства и мы в прошлом заседании уже выяснили, что это спор о праве владения, использования, распоряжения земельным участком и возник он именно с гражданского спора о праве. Исключать Крейтор как владельца земельного участка с этого дела невозможно […] Это спор о праве и об этом указывал Николаевский апелляционный суд. И рассматривать спор о праве без владельцев земли просто невозможно, – добавила Валешинская.

Представитель третьего лица ООО «Партнер-Агро» Юрий Титаренко также поддержал свою коллегу относительно Правопреемстве ГУ Госгеокадастра в области и просил суд отклонить ходатайство, которое подал юрист «Агрофирмы Корнацких».

– Суд, когда выделял это производство с основного, то он определил из более 700 ответчиков именно Крейтор и в этом случае представитель истца не может идти наперекор суду и решать что-то самостоятельно. Замена ответчиков является невозможной, поскольку это дело является частью основного, – сказал Титаренко.

Судья Владимир Закревский ушел в совещательную комнату и через время огласил резолютивное решение – он удовлетворил ходатайство представителя «Агрофирмы Корнацких».

Поскольку решение не имело мотивирующей части, то Валешинская и Титаренко поинтересовались у Закревского, какими доводами руководствовался судья при принятии этого решения, но так и не услышали вразумительного ответа.

Как известно, в Первомайском районе несколько лет подряд происходило противостояние вокруг сбора урожая «Агрофирмой Корнацких». Предметом спора между матерью Аркадия Корнацкого, а фактически его «Агрофирмы Корнацких», и 773 пайщиками, которые сдали в аренду свою участки ООО «Партнер-Агро» для выращивания культур являются 1,5 тысячи гектар земли.

В 1990-ых годах местные жители продали право на свою землю родителям Аркадия Корнацкого. Однако, последними земля была оформлена с нарушениями и в итоге суды постановили отметить выданный акт. Тем не менее данная земля использовалась агрофирмой до 2012 года, пока участки не были зачислены в земли запаса и розданы районной администрацией 773-ем жителям Первомайского района – в большинстве работникам соцсферы и пенсионерам, которые сдали в аренду свои участки предприятию «Партнер-Агро».

После этого Корнацкий, не желающий мириться с тем, что земля больше ему не принадлежит, продолжает силой засевать эту землю и собирать на ней урожай.

Более того, после того, как Аркадий Корнацкий стал народным депутатом Украины от партии «Блок Петра Порошенко», Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году выдал указ №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области» и распоряжение №98/2016-рп «О некоторых распоряжениях председателя Первомайской РГА Николаевской области». Другими словами, Президент «сыграл на руку» Корнацкому в этом споре, чтобы в судах он мог апеллировать тем, что решения о выдаче земли 773 бюджетникам уже отменены. Причем судьи заявили, что юридически Порошенко ни имел права этого делать.

Позже, вслед за Президентом Украины председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков распорядился отменить несколько распоряжений главы Первомайской райгосадминистрации, касающихся земель возле Чаусово-2. Однако соответствующее распоряжение Вадима Мерикова было оспорено и отменено Николаевским окружным административным судом как незаконное.

А в октябре 2017 года жительница Первомайска Анна Панкова подала в суд иск о признании незаконным и отмене указа Президента Украины Петра Порошенко, в котором заинтересован нардеп от фракции партии «Блок Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий.

В итоге в мае 2019 года Большая Палата Верховного суда Украины отменила Указ Президента Петра Порошенко №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области».

Добавим, что во время представления нового прокурора Николаевщины Генпрокурор Луценко вступился за своего бывшего коллегу по парламенту, и, как оказалось, товарища Аркадия Корнацкого. При этом он добавил, что ему стыдно перед Аркадием Корнацким, что правоохранительные органы не помогают ему, после чего явно дал понять, что новый прокурор должен вступиться за народного депутата-«порошенковца».

В итоге Тарас Дунас заверил СМИ, что Генпрокурор Юрий Луценко не давал ему указание помочь скандальному народному депутату от «БПП» Аркадию Корнацкому собрать урожай на чужих полях в Первомайском районе. Тем не менее, во время уборки урожая подсолнечника, засеянного фирмой «Партнер-Агро», полиция стала кордоном между сторонами, дав предприятию Корнацкого убрать большую часть чужого урожая подсолнечника.

Как известно, прибыль «Агрофирмы Корнацких» уходит в Россию, где живут владельцы фирмы – дочери нардепа Корнацкого. Сам нардеп признался, что они являются гражданами РФ. Кроме того, по информации народного депутата Вадима Пидберезняка, Аркадий Корнацкий по материалам уголовного дела подозревается российскими правоохранительными органами в заказном убийстве 20-летней давности. Помимо этого, Пидберезняк привел факты того, что Аркадий Корнацкий, будучи гражданином Украины и народным депутатом Украины продолжает оставаться гражданином Российской Федерации, имея действительный российский паспорт. А также бизнес в России и аннексированном РФ Крыму.

В начале октября 2019 года НАПК уличило Аркадия Корнацкого в недекларировании имущества на ₴3,2 миллиона.

А 24 октября 2019 года сотрудники ГБР проводили обыски в двухкомнатной квартире в Киеве и в доме в селе Чаусово-2, которые принадлежат экс-народному депутату от «БПП «Солидарность» Аркадию Корнацкому. Эти обыски также проходили по делу относительно Петра Порошенко о злоупотреблении им властью во время президентства в угоду земельных интересов Корнацкого.

8 сентября 2020 года сообщалось, что по факту противоправных действий «Агрофирмы Корнацких» в селе Чаусово-2 Первомайском районе полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Украины («Противодействие законной хозяйственной деятельности»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.