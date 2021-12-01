К середине недели в Украину придут морозы – температура будет опускаться до -20°

В ближайшие дни в Украину придут настоящие трескучие морозы. Особенно холодными будут ночи, температура будет опускаться почти до -20°. Осадков будет немного: в первой половине недели это будет снег, а к концу недели - мокрый снег и дожди.

Ближе к выходным погода в Украине начнет меняться, придет потепление. Уже в субботу и воскресенье по всей стране вновь будет плюсовая температура.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Похолодание начнется уже в понедельник. С 20 декабря практически по всей стране максимальная температура будет на уровне 0°...+2°, лишь на юге страны местами будет до +3°...+4°. На западе и севере ожидаются осадки в виде мокрого снега и просто снега. На крайнем востоке и в Крыму – дожди.

Во вторник, 21 декабря, уже по всей стране будет «минус». Ночные морозы достигнут -7°...-15°, а днем столбики термометров покажут -3°...-7° на западе, до -8 на севере Украины, -2°...-6° в центральных областях, до -4° на востоке и до -2 на юге страны.

Осадков в этот день будет немного. Снег ожидается местами в западных, центральных областях и на юго-востоке страны.

К середине недели морозы в Украине еще больше окрепнут. В среду, 22 декабря, ночью ожидается до -8°...-12°, а на востоке до -14°...-19°. Днем теплее всего будет на западе и юге Украины - до -2°...-6°. На севере и в центральных областях ожидается -6°...-9°, а холоднее всего будет на востоке - до -10°.

В четверг, 23 декабря, морозы продолжатся, однако в большинстве областей на смену пасмурной погоде придет солнечная. Самые сильные ночные морозы ожидаются в центральных и восточных областях, до -11°...-18°. Днем же теплее всего будет на западе - до -2°...-5°, на севере и в центре до -8°, на востоке до -10°, а на юге Украины будет -4°...-7°.

Перед выходными столбики термометров поползут вверх. Особенно резко потеплеет на западе и юге Украины. Здесь небольшой «плюс» ожидается и ночью, и днем. Ночные морозы до -7°...-9° будут лишь на северо-востоке и востоке. Здесь также холоднее всего будет и днем: до -6°...-8°. На севере и в центре Украины 24 декабря ожидается до -1°...-5°.

В этот день будет много осадков. На западе и юге ожидается мокрый снег, на остальной территории - снег.

На выходных в Украину ворвется потепление. Уже в субботу, 25 декабря, по всей стране вновь будет плюсовая температура, на юге - до +5°...+8°. Снег сменится на мокрый снег и дожди.

Особенно тепло станет в воскресенье, 26 декабря, когда на западе и юге воздух прогреется до +6°...+10°, а на остальной территории ожидается до +5°.

Напомним, настоящая зима с морозами и сильными снегопадами придет на Украину с Рождества, 7 января.