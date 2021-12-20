«Пусть праздник войдет в каждую душу»: Домбровская вместе с коллегами в День Святого Николая поздравила воспитанников Центра реабилитации

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская со своими коллегами по фракции и народным депутатом Еленой Мошенец поздравили воспитанников «Николаевского центра социально-психологической реабилитации детей» с Днем Святого Николая

Об этом Домбровская написала на своей странице в Facebook.