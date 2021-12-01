В Шотландии посмертно помилуют 4 тысячи женщин, которых в 16-18 веках казнили за колдовство

В Шотландии посмертно помилуют женщин, осуждённых сотни лет назад за колдовство. Процесс реабилитации коснётся четырёх тысяч женщин, осуждённых за колдовство на территории страны в промежутке между 16 и 18 веками.

Об этом пишет Tjournal.

Законопроект по реабилитации женщин, которых принимали за ведьм и осуждали за якобы совершённое колдовство, внесли шотландские парламентарии. Он предполагает официальные извинения от имени правительства и установку памятника жертвам процессов о ведовстве.

Процесс помилования коснётся приговоров, которые произошли между 1563 и 1736 годами. Тогда женщин обвиняли в совершенно разных вещах: ворожба, ночные превращения в псов, причинение урона королевскому флоту путём вызова шторма заклинанием и регулярные встречи с дьяволом. Согласно Закону о колдовстве, всех осуждённых приговаривали к смертной казни через сожжение на костре.

Внесение законопроекта на рассмотрение в парламент было инициировано королевским адвокатом и руководителем группы «Ведьмы Шотландии» Клэр Митчелл, которая выступает за пересмотр средневековых приговоров. По словам депутата от Шотландской национальной партии Натали Дон, которая поддержала решение Митчелл, законопроект могут принять летом 2022 года.

«Эту ошибку можно исправить. Это правильно, что люди, которых ошибочно обвинили, заслуживают помилования», — сказала она.

Закон о колдовстве принял шотландский король Яков VI в 1597 году. Всех женщин, обвинённых в колдовстве, приговаривали к смертной казни. Судебные процессы на территории Британии продолжались до середины 18 века.

Напомним, как Королева Великобритании помиловала убийцу, который при помощи бивня остановил теракт.