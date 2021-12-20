На Закарпатья полицейские просьбе 8-летнего мальчика «разыскали» Святого Николая, чтобы тот подарил его брату инвалидную коляску

Восьмилетний житель Свалявы Закарпатской области обратился в полицию с просьбой разыскать Святого Николая, чтобы тот подарил его младшему брату инвалидную коляску. Полицейские «разыскали» Николая и устроили ребятам встречу с ним.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что 8-летний мальчик пришел в отделение полиции и просил полицейских помочь в поиске Святого Николая, ведь ему крайне необходимо было отдать очень важное письмо. Сотрудники полиции пообещали ему сделать все возможное и передать письменную просьбу адресату. После этого они прочитали письмо, в котором мальчик просил Святого Николая принести подарок своему младшему 6-летнему брату, ведь ему необходима инвалидная коляска.

«Полицейские решили действовать немедленно, ведь до праздника оставалось несколько дней. Вместе с волонтерами, работникам полиции удалось реализовать желание ребенка. Полицейские устроили для Стаса такую ​​желанную им встречу. Вместе с «Николаем» передали мальчику и двум его меньшим братикам подарки – не только инвалидную коляску, но и зимнюю одежду, игрушки и кучу вкусностей. Необычный день запомнился не только деткам, но и полицейским. Они ведь стали свидетелями и участниками истории, в которой доверие и вера в чудеса исполнили искреннюю детскую мечту», - говорится в сообщении.

Напомним, как в Николаеве спасатели и полиция поздравили с Рождеством дошкольников и сирот, а детям десантников прислали подарки от диаспоры.