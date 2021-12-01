Федорова в очередной раз заявила, что николаевскую «инфекционку» хотят закрыть – Безносенко назвал ее заявления «плодом больной фантазии»

Глава КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова в очередной раз заявила, что больницу хотят закрыть и лишить пакета COVID.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

Ранее Федорова уже заявила, что николаевскую «инфекционку» готовят «под снос». В НСЗУ на тот момент ответили, что она манипулирует, и больницу никто закрывать не собирается.

Теперь же она призвала родственников людей, которые проходят лечение в больнице, забрать их и направить «куда скажет Облздрав».

«Прошу всех родственников больных забрать своих пациентов куда скажет Облздрав. Нам не сообщают куда переводить. С 1 января больница закрыта для ковидных пациентов, благодаря МОЗ, ОГА, Замазеевой и НСЗУ. Все вопросы пациентам – к ним», - написала Федорова.

В то же время, глава управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко у себя на Facebook ответил на заявление главы КНП. Он назвал слова Федоровой «плодом больной фантазии», отметив, что лечебное учреждение не может быть закрыто по закону.

«Очередные грязные инсинуации со стороны нашей «легендарной» руководительницы… Сегодня в очередной раз в СМИ с подачи руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» стала распространятся информация о закрытии в 1 января данного лечебного учреждения. Подобные заявления не имеют под собой никаких оснований и являются плодом больной фантазии Светланы Федоровой, как и все, что она заявляет в последние месяцы», - сказал Безносенко.

Что же касается того, что «инфекционке» якобы не дадут пакет COVID, чиновник отметил, что облздрав не имеет права вмешиваться в отношения больницы и Национальной службы здоровья Украины.

«Областное управление здравоохранения не имеет полномочий вмешиваться во взаимоотношения между НСЗУ и КНП. Исходя из имеющейся информации, НСЗУ 17.12.2021 открыла пропозиции на получение пакета COVID-19. Все КНП подают заявки САМОСТОЯТЕЛЬНО», - добавил Безносенко.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Безносенко отметил, что больницу не закроют, даже если не дадут пакет COVID, ведь основной профиль КНП – не один коронавирус, а в целом все инфекционные заболевания.

— Никто инфекционную больницу не собирается закрывать. Даже если гипотетически НСЗУ не откроет пакет «инфекционке» по COVID, то у областной больницы есть задание для лечения других инфекционных заболеваний. Это менингиты, кишечная инфекция, вирусный гепатит. «Инфекционка» – не специализированное учреждение исключительно для лечения короны, - сказал Безносенко.

При этом, из 2 тысяч 560 коек, которые открыты для лечения коронавируса в области, доля «инфекционки» лишь 120 коек, то есть 4%.

— За эту волну в Николаевской области было открыто 2560 коек для лечения ковидных больных. Мощность «инфекционки» - 120 коек, что чуть меньше чем 4% от всех коек. Это ее вклад в лечение коронавируса в области. Также никто никаких распоряжений по поводу того, чтобы забирать больных, заканчивать лечение, не давал. От НСЗУ она получает средства на лечение больных, которые находятся в больнице, - отметил глава облздрава.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рекомендовал Николаевской областной государственной администрации рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания Светланы Федоровой на посту директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Напомним, мониторинговая группа Министерства здравоохранения предложила Николаевскому областному совету рассмотреть вопрос касательно дальнейшего пребывания КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» в статусе больницы, предназначенной для предоставления медицинской помощи больным COVID.

Также напомним, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологи НМУ имени Богомольца, Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал об итогах проверки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».