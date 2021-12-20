В Департаменте админуслуг рассказали, как будут работать с 24 декабря по 10 января включительно

В Департаменте по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета рассказали о графике работе в праздничные и выходные дни.

Соответствующая информация размещена на странице Департамента в Facebook.

Указывается, что 25 – 27 декабря – выходные дни, поэтому Департамент работать не будет. С 28 по 30 декабря сотрудники департамента будут принимать с 9 до 17 часов, при этом 29 декабря с 17 до 20 будут работать в режиме консультирования;

Так как 24 и 31 декабря – предпраздничные дни, поэтому ДПАУ будет работать с 9 до 16 часов.

«1-3 января 2022 года – выходные дни;

4 января – с 9 до 17 часов;

5 января – с 9 до 17 часов, с 17 до 20 в режиме консультирования;

6 января – с 9 до 16 часов.

7-9 января – выходные дни.

Начиная с 10 января, ДНАП будет работать в обычном режиме. Пожалуйста, учтите данную информацию при планировании своего визита в департамент», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине на Новый год каждую неделю будет длинный уикенд – три выходных подряд.