В двух районах Николаева чиновники вместе с полицией проверили точки продажи елок – составлено 4 админпротокола

Сотрудники департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции вместе с представителями районных администраций и полиции проверили точки продажи елок и новогодних украшений.

Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

Рейды проводились в Ингульском и Центральном районах. Указано, что Ингульский район обошелся без замечаний. А вот в Центральном составили 4 административных протокола по ст. 152 КУоАП.

«Два – мы и два – полиция. Вопреки погодным условиям хочется, чтобы в городе царила атмосфера праздника и красоты. А не незаконные свалки новогодних деревьев и атрибутики», – заявил директор департамента Андрей Ермолаев.

Напомним, что члены исполкома горсовета Николаева утвердили 98 мест для продажи елок и праздничных украшений.