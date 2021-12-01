Четверо молодых ученых НУК имени адмирала Макарова получили Премии Верховной Рады Украины

Четверо ученых Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова получили Премии Верховной Рады Украины за работу «Комплексная автоматизация и повышение энергоэффективности процессов судоремонта на основе современных интеллектуальных управляющих систем».

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Премии получили:

Блинцов Александр Владимирович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова МОН Украины;

Винниченко Ирина Леонидовна – кандидат технических наук, доцент кафедры Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова МОН Украины;

Герасин Александр Сергеевич – преподаватель кафедры Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова МОН Украины;

Топалов Андрей Николаевич – преподаватель кафедры Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова МОН Украины.

Научная работа коллектива авторов посвящена решению научно-технических проблем комплексной автоматизации, улучшению качества управления и повышению энергоэффективности процессов судоремонта за счет усовершенствования существующих и создания новых моделей, методов и разнотипных средств современных интеллектуальных управляющих систем, которые могут конкурировать с мировыми аналогами и успешно использоваться на отечественных и зарубежных предприятиях судоремонтного профиля.

По результатам научной работы авторы опубликовали 129 научных работ, из которых 5 разделов в коллективных монографиях, 18 патентов, 4 статьи в зарубежных профессиональных периодических изданиях, 40 статей в профессиональных периодических изданиях, в том числе 13 входящих в международную наукометрическую базу данных Scopus, 21 статью в материалах конференций, входящих в международные наукометрические базы данных Scopus или Web of Science, 41 тезис докладов в международных и всеукраинских научных конференциях.

Желаем молодым ученым творческих успехов во всех их дальнейших начинаниях.

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