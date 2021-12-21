Впервые за 10 лет в египетском курортном городе выпал снег

В Египте курортный город Александрию в воскресенье, 19 декабря, засыпало снегом.

Об этом сообщает Egypttoday.

Температура воздуха упала в результате редкого природного явления. В городе снег выпал впервые за 10 лет.

В Александрии на данное время наблюдается нестабильная погода, идут осадки, значительно снизилась температура и дуют сильные ветры.

Порты Александрия и Дехейла были временно закрыты из-за ухудшения погоды. Школы также закрыли ​​до улучшения погодных условий.

Экологи объясняют выпадение снега изменением климата, которое влияет на весь мир. Предполагается, что этой зимой в Египте будет очень холодно.

Напомним, что в Антарктиде зафиксировали рекордный за последние 20 лет уровень снега – возле станции «Академик Вернадский» он достигает 2,75 метра.