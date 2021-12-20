Глава Николаевской ОГА Ким надеется, что область в ближайшие дни выйдет из «красной» зоны карантина

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что у области нет показателей, которые бы отвечали «красной» зоне карантина, поэтому он надеется, что в ближайшие дни Николаевщину переведут в «желтую» зону.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Речь идет о коэффициенте выявления случаев инфицирования. При норме менее 20%, на сегодняшний день он составляет 18,7%.

Виталий Ким напомнил, что в Украине осталось только две области Волынская и Закарпатская, которые остаются по показателям в «красной» зоне.

«Поэтому надеюсь, что на днях нашу область переведут из «красной» зоны. Но это не значит, что мы все вылечились. В начале года мы ожидаем еще одну волну коронавируса и готовимся к ней. Просьба соблюдать противоэпидемические меры и дистанции для того, чтобы наша медицинская система могла справиться с этим вызовом», - написал он.

Также глава ОГА отметил, что 1 и 2 января пункты вакцинации не будут работать из-за праздников, но с 3 января все начинает работать в обычном режиме.

Губернатор добавил, что в «желтой» зоне нужно обязательно иметь COVID-сертификат, чтобы можно было пользоваться транспортом и находиться в общественных местах.

Виталий Ким уведомил, что все больницы снабжены кислородом на 100%. Также заканчиваются работы в больницах по обустройству кислородных станций и до конца года должны все сдать. В начале года планируется увеличить коечный фонд на 20%.

Напоследок губернатор призвал николаевцев вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры.

Напомним, что в Николаевской области за сутки выявили 89 новых случаев COVID-19, выздоровело 99 человек, умерло 5 пациентов.