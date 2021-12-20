Иллюминация и десятки машин: николаевские автомобилисты создали инсталляцию в виде новогодней елки

В День Святого Николая на главной городской площади Соборной зажгли главный символ Нового года - елку.

Об этом пишет интернет-журнал NikLife.

Рассказывается, что к поздравлению горожан присоединились николаевские автолюбители. Так, 19 декабря несколько автоклубов создали инсталляцию в виде новогодней елки с яркой иллюминацией. Также у основания новогодней «красавицы» расположилась надпись «2022» созданная из разнообразных автомобилей.

Местом проведения стала большая парковка возле бывшего маркета Praktiker. Там заранее собирались желающие автолюбители. После того, как фигуры были построены – всех присутствующих ждал большой салют.