Иллюминация и десятки машин: николаевские автомобилисты создали инсталляцию в виде новогодней елки

В День Святого Николая на главной городской площади Соборной зажгли главный символ Нового года - елку.
Об этом пишет интернет-журнал NikLife.
Рассказывается, что к поздравлению горожан присоединились николаевские автолюбители. Так, 19 декабря несколько автоклубов создали инсталляцию в виде новогодней елки с яркой иллюминацией. Также у основания новогодней «красавицы» расположилась надпись «2022» созданная из разнообразных автомобилей.
Местом проведения стала большая парковка возле бывшего маркета Praktiker. Там заранее собирались желающие автолюбители. После того, как фигуры были построены – всех присутствующих ждал большой салют.