Пограничники собираются закупить спецсредства, чтобы без предупреждения сбивать беспилотники-нарушители

Государственная пограничная служба в ближайшее время закупит средства, которые позволят выявлять беспилотники, а также перехватывать их управление либо сбивать.

Об этом заявил начальник управления организации пограничной службы Сергей Вороной.

По его словам, за последние годы существенно участились случаи использования БПЛА для преступной деятельности. В частности, беспилотники активно используются для контрабанды сигарет.

Вороной отметил, что недавно вступили в силу изменения к закону Украины о Госпогранслужбе, которые усовершенствовали порядок применения сотрудниками ГПСУ спецсредств и военной техники для пресечения противоправной деятельности на границе.

«Военнослужащие Госпогранслужбы вправе применять огнестрельное оружие с целью также повреждения или уничтожения воздушных судов, совершающих полеты в пределах пограничной полосы, над или рядом с нашими катерами, кораблями, судами обеспечения, охраняемыми объектами, в том числе пунктами пропуска и КПВВ, местами дислокации пограничных нарядов, если такие полеты совершаются с нарушением установленных правил. В то же время хочу отметить, что в данном случае оружие применяется без предупреждения», – комментирует Сергей Вороный.

Он отметил, что специалисты Госпогранслужбы изучали опыт стран ЕС, США и Израиля по применению средств, позволяющих перехватывать управление и принудительно сажать беспилотные летательные аппараты. Теперь украинские пограничники тоже получили законное право использовать подобные средства.

Напомним, что Рада во втором чтении приняла закон о применение пограничниками оружия и спецссредств.