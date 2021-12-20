Суд по делу сбитого в небе над Донбассом рейса MH17 близится к завершающей фазе

Процесс по делу сбитого в небе над Донбассом в 2014 году рейса MH17 близится к завершающей фазе. На этой неделе прокуратура зачитает обвинительное заключение.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает телерадиокомпания NOS.

Прокурору нужно три дня, чтобы рассказать, как они оценивают доказательства по делу, в чем именно, по их мнению, можно обвинить троих россиян и одного украинца и какое наказание следует назначить.

Все обвиняемые сыграли свою роль в организации, установке и впоследствии отводе ракетной установки «Бук», с помощью которой летом 2014 года был сбит самолет Malaysia Airlines.

Прокуратура реконструировала это на основе большого количества фото, видео и свидетельских показаний. Есть также перехваченные разговоры, в которых подозреваемые говорили об установке ракеты и сбитии MH17. Это будет рассмотрено 20 и 21 декабря, как и судебно-медицинские доказательства.

Очевидно, что прокуратура будет просить длительное заключение, но будет ли это пожизненное – заранее неизвестно.

- Дело в том, что MH17 был сбит намеренно. Это не имеет значения для вопроса вины, но это может иметь значение для наказания, - отметила эксперт по международному уголовному праву Мерике Де Хоон.

Она ожидает, что приговор также может отличаться для каждого подозреваемого в зависимости от роли, которую они сыграли в сбитии самолета.

Стоит отметить, что во время суда защита одного из обвиняемых признала, что российские кадровые военные находились на Донбассе и воевали против Украины в 2014 году, со ссылкой на нидерландское медиа NU сообщает УП.

20 декабря на судебном заседании, прежде чем начали зачитывать обвинения, адвокат обвиняемого Олега Пулатова попросил приобщить к делу показания S45.

Этот свидетель входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России и заявляет, что находился на Донбассе в июле 2014 года.

Суд отверг просьбу защиты, отметив, что прокуратура действовала правомерно, когда отклонила показания этого свидетеля.

Как известно, Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), руководивший «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «председателем 2-го отдела ГРУ «ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был начальником «разведывательного батальона» боевиков. 17 июля 2019 года Служба безопасности Украины передала правоохранителям Нидерландов материалы уголовного производства в отношении Гиркина и остальных подозреваемых в сбитии самолета.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

Стоит также отметить, что журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозевым в интервью российской журналистке Юлии Латыниной рассказал, что Россия перенбросила на территорию Украины несколько «Буков».