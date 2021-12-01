Застройщика территории бывшей больницы Николаева №2 уличили в вывозе строительного мусора в микрорайон Северный

Подрядчик «реконструкции» здания бывшей больницы №2 по улице Большая Морская, 54 вывозит строительный мусор на берег реки в микрорайоне Северный.

Об этом сообщил глава общественной организации «Бугский Гард» Илья Зелинский.

Ранее, в Николаеве разгорелся конфликт из-за сноса здания бывшей больницы в центре города, которое простаивает 10 лет. Согласно решению исполкома Николаевского городского совета от 9 июня 2021 года, компании ООО «УКР-СКАД» отвели земельный участок для реконструкции жилых помещений в многоквартирный жилой комплекс. При этом, реконструкция не предусматривает снос здания. Но по факту, подрядчик сносит все помещения, чтобы начать новое строительство.

Илья Зеленский отметил, что рабочие свозят весь строительный мусор в микрорайон Северный без разрешительных документов, также данная территория никакими документами не определена под стихийную свалку. Активист также заявил, что у стройподрядчика нет разрешения на проведение подготовительных работ на территории бывшей больницы.

Илья Зелинский добавил, что на место вызывали полицию и экоинспекцию.

«Если жителей микрорайона Северный интересует кто устроил в них под окнами, на живописном берегу реки, строительная свалка – это делает застройщик, который сейчас разрушает исторический центр Николаева. Зафиксировали факт вывоза отходов, водитель документов не представил и скрылся, оставив транспортное средство», - написал он.