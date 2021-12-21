«Мы не можем стоять в стороне»: Замазеева взяла под личный контроль вопрос ремонта аварийного Николаевского музыкального колледжа

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева взяла под личный контроль проблему с аварийным Николаевским музыкальным колледжем, который давно нуждается в реконструкции. В частности, обсуждаются возможные варианты решения вопросы с профильным заместителем главы ОГА.

Об этом Анна Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.

Анна Замазеева отметила, что в колледже учатся около 200 талантливых девушек и парней. Учебное заведение готовит специалистов по образовательно-профессиональной степени профессиональный младший бакалавр по 8 образовательным программам, но почти несколько десятилетий музыкальное училище нуждается в реставрации и ремонте.

«Ремонт уже отсутствует 18 лет. Фасад здания почти уничтожен. Один из корпусов в аварийном состоянии и совсем не эксплуатируется. Кровлю в последний раз ремонтировали в 1995 году. Концертный зал в плачевном состоянии. Десятки обращений к прежним властям до сих пор не сдвинули ситуацию с мертвой точки. Три проектно-сметные документации так нигде и не использовались», – отметила председатель областного совета

Однако Анна Замазеева отметила, что теперь эти проблемы взяты на личный контроль и уже идет поиск вариантов их решения.

«Мы не можем стоять в стороне и должны дать колледжу новую жизнь. Потому этот вопрос я взяла на личный контроль. Сегодня уже пообщалась с профильными заместителями главы областной администрации о возможных вариантах решения этой проблемы», – отметила Анна Замазеева.

Николаевский музыкальный колледж был основан в 1900 году. В период после Второй мировой учебное заведение выпустило более 4000 молодых профессионалов в сфере музыкального искусства. За последние 60 лет более 50 выпускникам колледжа присвоены почетные звания – «Народный артист Украины», «Заслуженный деятель искусств Украины», «Заслуженный работник культуры Украины». Выпускники колледжа работают во многих творческих коллективах Украины и за ее пределами.

Напомним, что Николаевский русдрам вошел в «Большую реставрацию» – денег должно хватить на ремонт фасада.