В Николаеве открылся первый клуб спортивного покера mALLINka – уже скоро он проведет благотворительный турнир для помощи детям

В пятницу, 17 декабря, в Николаеве состоялось торжественное открытие первого в городе клуба спортивного покера mALLINka при поддержке крупнейшего украинского онлайн покер-рума PokerMatch.

Об этом говорится в сообщении клуба.

В пятничный вечер в КСП mALLINka собрались как опытные спортсмены, так и те, кто захотел попробовать свои силы в относительно молодом для Украины виде спорта. А чтобы атмосфера вечера была приятной для всех, гостей развлекали диджей, ведущий и персонал заведения.

– Мы рады тому, как все прошло. Все наши старания, все вложенные силы и время сполна окупились в этот вечер. Ведь главное – это радостные лица гостей, которые с удовольствием провели время в нашем клубе. Фуршет, музыка, развлекательная программа и главная тема вечера – турнир, настолько увлекли наших гостей, что время в буквальном смысле пролетело незаметно, – делится своими эмоциями директор компании «ГрандМалинка» Алла Шевчук.

Турнир GrandOpenningIvent, посвященный открытию, собрал за столами более 60 спортсменов и проходил в формате reentry. Общий призовой фонд составил 225 тысяч гривен. Пять финалистов поделили между собой девять призовых мест.

– Мы благодарны нашим партнерам – крупнейшему украинскому онлайн покер-руму PokerMatch. Без их поддержки мы бы не смогли провести в день открытия такой масштабный турнир. К слову, уже во время турнира представитель PokerMatch сделал его более интересным, увеличив гарантию с 30 до 50 тысяч турнирных денег. Уверена, что наше партнерство выведет спортивный покер в Николаеве на новый уровень, – добавила Алла Шевчук.

Также, как и было обещано, в клубе провели любительский турнир, во время которого любой желающий мог попробовать свои силы в спортивном покере. В этом новичкам помогли профессиональные инструкторы.

Следующий турнир с гарантией в 100 тысяч гривен в клубе проведут 24 декабря. Его отличительной чертой станет то, что часть вырученных средств направят в один из детских домов в Николаевской области. Желающих принять участие в турнире приглашают в пятницу, 24 декабря, в КСП mALLINka, расположенный по адресу: проспект Центральный, 78А (район пересечения с улицей Московской).

Справка

КСП mALLINka – это первый спортивный покерный клуб в Николаеве, сертифицированный Профессиональной Федерацией спортивного покера Украины и аккредитованный Всеукраинской Федерацией Спортивного Покера (USPF).