Меценаты предоставят ₴10 миллионов для обновления детского санатория «Южный» - глава Николаевского облсовета подписала меморандум

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева подписала меморандум о сотрудничестве с меценатами, который решили предоставить финансовую помощь на улучшение материально-технического состояния коммунального учреждения «Николаевский детский санаторный центр «Южный».

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Поддержка в 10 миллионов гривен станет первым знаковым шагом к масштабной трансформации «Николаевского детского санаторного центра «Южный» в современное заведение для детей, оснащенное всеми стандартами», - отметила Анна Замазеева.

По ее словам, в первую очередь и в самое короткое время собираются отремонтировать пищеблок (в том числе и помещения столовой), ремонт одного из корпусов, озеленение и ландшафтные работы.

Также Анна Замазеева добавила, что на последней сессии депутаты согласовали переименование КНП «Областной детский центр медицинской реабилитации» в КНП «Николаевский детский оздоровительный центр» и внесение соответствующих изменений в устав. Это позволит получить соответствующие пакеты НСЗУ и дополнительное финансирование.

«Продолжаем движение к созданию по настоящему качественных условий для оздоровления деток области», - резюмировала глава Николаевского облсовета.

Напомним, ранее Замазеева назвала три главных достижения Николаевского облсовета за полгода работы, среди них и развитие санатория «Южный», который уже этим летом, по словам Замазеевой, будет принимать детей.