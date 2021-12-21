«Эта дама осквернила имя врача»: нардеп Чорноморов заявил, что экс-директор николаевской «инфекционки» нарушила клятву

Народный депутат Украины Артем Чорноморов поддержал решение депутатов облсовета уволить директора «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлану Федорову и высказал мнение, что своими публичными заявлениями та осквернила имя врача и нарушила клятву.

Свое заявление нардеп Артем Чорноморов сделал после голосования за увольнение Федоровой в ходе сессии Николаевского областного совета.

В частности нардеп поблагодарил главу Николаевского областного совета Анну Замазееву, которая позволила выступить главврачам десятка больниц. По мнению нардепа, таким образом доктора защитили имя профессии.

– Те люди, которые вышли сегодня к трибуне, прежде всего, отстаивали честное имя медицинской интеллигенции. Поскольку дама, которая возглавляла заведение медицины, осквернила это имя. Спасибо вам, Анна Владимировна, за то, что вы предоставили слово представителям медицины и дали возможность отстоять свое честное имя, имя своей профессии, - заявил Чорноморов.

Также он отметил, что не многие представители профессий дают клятву.

– Есть присяга государству, есть присяга народу. И только Врачи дают клятву. Знаете, меня очень поразили последние слова, которые там написаны. Выбрал их после прослушивания записей этой дамы, которая возглавляла заведение: «Собственным примером способствовать воспитанию физически и нравственно здорового поколения. Утверждать высокие идеалы милосердия, любви, согласия и взаимоуважения между людьми». Это последние слова, которые произносит врач в своей клятве. Считаю, что эти слова они очень точно показывают душу врача, поскольку она беспрецедентна в других профессиях, - заявил Чорноморов.

Помимо этого нардеп высказал мнение, что руководитель медицинского учреждения должен быть без политических предпочтений:

– Это человек, который должен быть без политического пристрастия, потому что благодаря цветам(партийных флагов, - ПН), благодаря лозунгам, люди не лечатся.

При этом, нардеп отметил, что несмотря на спорты с игроками разных партий, он все равно благодарен тем, с кем вместе работает и поблагодарил депутатов, которые представляют его округ к Николаевском облсовете.

Что касается текста, который процитировал Чорноморов, то речь об отрывке из указа о клятве врача, который был подписан Президентом Украины Леонидом Кравчуком 15 июня 1992 года. Подписанный выпускником текст Клятвы врача хранится в его личном деле. В дипломе делается отметка о принятии Клятвы врача, текст которой вкладывается в диплом.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Вознесенске после ремонта открыли амбулаторию. Это событие нардеп Чорноморов назвал результатом реформ.