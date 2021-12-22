В Одесской области из монет создали 3-метровую елку, которую внесли в Книгу рекордов

В Одесской области на одной из поселковых площадей создали необычную елку. Она сделана из монет номиналом в 5 копеек.
Об этом сообщает руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
«Ежегодно в Доброславе на зимние праздники можно увидеть новую креативную елку. В этом году – трехметровая елка из ... монет! Потребовалось 9800 пятикопеечных монет и даже одна 2-копеечная. Монеты еще заранее начали собирать для елки взрослые и дети. Доброславская громада сегодня – одна из самых активных в стране. Может, пора уже другим руководителям городов ездить в Доброслав за опытом?», - написала Лана Ветрова.
Напомним, как николаевские автомобилисты создали инсталляцию в виде новогодней елки.