В Николаеве патрульные остановили за нарушение ПДД «маршрутку» – водитель оказался нетрезвым

В Николаеве патрульные отстранили от управления транспортного средства нетрезвого водителя маршрутки, осуществлявшего перевозку пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

21 декабря примерно в 7 часов инспекторы отдела безопасности дорожного движения УПП в Николаевской области остановили за нарушение правил дорожного движения маршрутное транспортное средство «Рута», осуществлявшее перевозку пассажиров. Случилось это на улице Пограничной.

Во время общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке на месте происшествия с помощью прибора «Драгер». Результат теста составил 0,65 промилле, что более чем в три раза превышает допустимую норму.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили в отношении него административные материалы по части 1 статьи 130 («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения») КУоАП. Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.

Напомним, как в Николаеве патрульные остановили трех пьяных водителей, в том числе водителя «маршрутки».