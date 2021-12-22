Уволенный следователь николаевского ГБР, сбивший насмерть в центре города пенсионерку, пытался восстановиться в должности – суды ему отказали

Бывший следователь Первого следственного отдела Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, Алексей Ватан намеревался через суд восстановиться в должности. Суды первой и апелляционной инстанции ему отказали.

Об этом свидетельствуют соответствующие решения суда.

В своем иске Ватан просил суд признать противоправным приказ о его увольнении и отменить его. Также экс-следователь просил восстановить его на должности, равнозначной той, которую он занимал, с 20 марта 2021 года, и взыскать с ГБР средний заработок за время вынужденного прогула за период с 19 марта.

По мнению истца, увольнение его в связи с сокращением его должности государственной службы из-за изменения структуры и штатного расписания ТУ ГБР является незаконным, в святи с чем он и обратился в суд с соответствующим иском.

Ответчик в лице ТУ ГБР, расположенного в Николаеве, утверждал, что увольнение было осуществлено в соответствии с требованиями законодательства.

Одесский окружной административный суд отказал Ватану в удовлетворении иска. На это решение экс-следователь ГБР подал апелляционную жалобу.

8 декабря Пятый апелляционный административный суд также отказал Ватану в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил решение суда первой инстанции.

Как известно, 2 марта 2020 года в районе перекрестка улиц Спасской и Наваринской следователь ГБР Алексей Ватан на Toyota Sequoia сбил женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице 8 марта.

Позже это уголовное производство из полиции передали на расследование в Центральный аппарат ГБР. Уголовное производство квалифицировали не только по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса, то есть «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего», но и по части 1 статьи 115 УК – «умышленное убийство».

Спустя год следователю николаевского терруправления ГБР так и не сообщили о подозрении в смертельном ДТП.

Об увольнении Ватана из ГБР стало известно только в июне 2021 года, до этого он продолжал находиться на должности.