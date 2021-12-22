Ущерб от мусора на одной из улиц в Николаеве экологи оценили в миллион гривен – полицию просят привлечь виновников к ответственности

Иллюстрация Экологическая инспекция начислила убытки на сумму свыше одного миллиона гривен за засорение земли на улице в Корабельном районе Николаева.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В ходе проверки зафиксировано точечное размещение нескольких бесхозных строительных и бытовых отходов, в подавляющем большинстве – малоопасных строительных отходов, на нескольких земельных участках вдоль улицы 10-я Ольвийская на территории Корабельного района Николаева.

Общая площадь загрязненных земельных участков составляет 13 тысяч 468,56 квадратных метров, а общий объем размещенных отходов – 5 тысяч 387,4 кубических метров.

Согласно сведениям Публичной кадастровой карты Украины, по состоянию на время обследования указанные земельные участки не имеют кадастровых номеров, не предоставлены в пользование и отнесены к коммунальной форме собственности.

Общая сумма убытков составила 1 миллион 90 тысяч 953,36 гривен.

Учитывая вышесказанное, в действиях лиц, совершивших загрязнение земельных ресурсов, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных части 1 статьи 239 Уголовного Кодекса Украины («Загрязнение или порча земель»), статьи 356 Уголовного кодекса Украины («Самоуправство»).

Инспекция обратилась в Национальную полицию с заявлением о проведении расследования, установления и привлечения лиц, виновных в совершении данного правонарушения к ответственности согласно требованиям действующего законодательства.

Напомним, как застройщика территории бывшей больницы Николаева №2 уличили в вывозе строительного мусора в микрорайон Северный.