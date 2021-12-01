Снегурочка-манекен и деревянные подпорки: в каком состоянии украшения и аттракционы на Соборной площади

Внешний вид некоторых праздничных иллюминаций время от времени вызывает критику у горожан, в частности, в этот раз площадь украсил «дырявый подарок». Однако, после того, как эту информацию опубликовали местные СМИ, коммунальщики обещали починить его к Святому Николаю. При этом на месте дырок на зеленом фоне появились белые и синие снежинки. Правда, им не удалось полностью закрыть дефекты украшения, так как по краю просвечивается прорехи и видно, как цвет мишуры резко выделяется на фоне иллюминации.

О состоянии новогодних украшений и аттракционов пишет интернет-журнал NikLife.

«В свою очередь, встречающие николаевцев Снегурочка и Святой Николай выглядят мягко говоря сомнительно. Девочка представляет собой манекен, который можно встретить на рынках и в различных торговых павильонах. Поверхность манекена потертая, грязная и поначалу непонятно есть ли у Снегурочки хоть какие-то конечности, так как складывается ощущение, что ей просто прикрепили голову, но приоткрывать завесу этой тайны мы не стали. Сам Святой Николай также выглядит слегка изношенным временем, но на фоне бесполой Снегурочки он явно выигрывает», - говорится в сообщении.

Также иллюминации в виде оленей выглядят довольно неплохо, если не считать сани, в которые запрягли оленей, ведь их просто обмотали дешевой красной мишурой, которая уже начала терять цвет.

Выцвели местами и прозрачные плетеные подарки, где с одной стороны красный уже превратился в бледно-оранжевый. Не очень аккуратными и чистыми выглядят фигурки снеговиков, которые встречают гостей площади прямо перед аркой.

По пути к ярмарочным домикам можно увидеть деревянные конструкции, которые закрывают провода тянущиеся через площадь, однако некоторые из таких укрытий уже в плохом состоянии и просто рассохлись, а одна часть развалилась надвое.

Что же касается катка, то как и в прошлые года его ограждение состоит из деревянной конструкции, которую просто обтянули баннерами. Щиты заменили прохудившийся пластик. Кое-где просвечивается деревянная обшивка, и сбоку можно заметить провода, которые тянутся через деревянную основу.

Вход в зону, где посетители надевают коньки, отделен деревянной калиткой, а на полу мягкий настил, который напоминает коврики накиданные друг на друга. Из-за того, что многие люди становятся на выступ, с которого наблюдают за катающимися, он довольно грязный, с порванной пленкой и «черным» снегом и льдом. Стоит напомнить, что покататься на катке выйдет в 150 гривен за 45 минут с учетом аренды коньков, а если вы придете со своими то цена снизится до 120.

Отдельное внимание стоит уделить аттракционам, которые ставят на площади на различные праздники уже не один год подряд.

«На одном из детским аттракционов не работают лампочки и вряд ли так задумано, так как они не мигают, а статично горят. На некоторых аттракционах внутри кабинок краска уже стерлась или потрескалась. Но отдельного внимания заслуживаю деревянные подпорки, которыми служат поддоны и небольшие кусочки дерева. В некоторых местах можно заметить, что конструкция не прилегает к ним полностью. Прокатится на одном из них выйдет посетителям в районе 100 гривен, а на детских аттракционах - 50 гривен», - сказано в сообщении.

Стоит напомнить, что об аналогичной ситуации с подпорками из дерева в одном из парков аттракционов в 2017 году писало одесское издание УСИ Online. Однако, в статье отмечалось, что по словам специалистов, такие точки опоры официально разрешены в Украине, но только для некапитальных сооружений. Как раз к таким сооружениям относятся и аттракционы хотя подобные конструкции уже точно не выглядят безопасными. К слову, в 2017 году подобная конструкция вызвала негодование жителей Николаева. Тогда луна-парк, который приехал к супермаркету «Велмарт», исспользовал деревянные подпорки для аттракционов.

Напомним, что ранее сообщалось, во сколько обойдутся развлечения и угощения на Соборной и что можно попробовать на праздничной ярмарке.

Также напомним, как 19 декабря, на главной площади города Соборной зажгли новогоднюю елку, украшения, открыли праздничную ярмарку и заработали аттракционы. Однако, в этот раз все это не сопровождалось концертом и торжественным открытием из-за того, что Николаев до сих пор находится в «красной» карантинной зоне. Это был первый год без масштабных гуляний на День Святого Николая.

Известно, что ежегодные иллюминации и елка были привезены в Николаев еще в 2017 году, как раз к встрече Нового Года, и обошлись городу в кругленькую сумму. Одна только елка стала самой дорогой в Украине, так как ее цена составила 2,8 миллионов гривен, а высота 22 метра. Сами же иллюминации, в частности арка и светодиодные фигуры, обошлись Николаеву в 2,5 и 1,6 миллионов гривен. Тогда же появились аттракционы.

Стоит отметить, что по итогам конкурса, который был оглашен в октябре 2021 года, организацией досуга на территории площади Соборной на период праздников в декабре 2021 – январе 2025 годов снова будет заниматься ООО «Аттракцион — Инвест», как и пять лет назад.

К слову, руководитель победившего в конкурсе предприятия Александр Скрипин обещал, что в ближайшие два года они планируют немного видоизменить площадь. По его словам, есть идея полностью поменять внешний вид ярмарочных домиков, открыть и ледовую горку, новые фотозоны, добавить тематические декоративные объекты и резиденцию Святого Николая, а в этом году увеличили размер ледового катка.