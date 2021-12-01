«Говорят, кто давал команды»: Арахамия заявил, что бойцы «Альфы» дают показания о перевозке денег в ОРДЛО за уголь по делу, где фигурирует Порошенко

Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что бойцы спецподразделения «Альфа» дают показания о передаче денег в ОРДЛО за уголь по делу, по которому проходит пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-конференции партии во вторник, 21 декабря.

— Много бойцов спецподразделения «Альфа», которые занимались тогда перевозкой этих денег (за уголь - ПН), они дают показания и говорят, кто им давал команды, а потом руководители «Альфы» дают показания, - сказал Арахамия.

По его словам, деньги сперва проходили через украинские банки и выдавались бойцам наличными. Потом средства передавались боевикам, которые были оформлены, как работники шахт.

— Вы считаете это не нужно расследовать? Что это политическое преследование? - поинтересовался глава фракции «Слуга Народа».

Также Давид Арахамия считает, что Порошенко нужно запретить заходить в Верховную Раду, в случае, если информация следствия о его роли в поставках угля из ОРДЛО подтвердится.

— Медведчук никогда не говорил, что он патриот. Когда Порошенко на каждом шагу кричал, что он патриот, а потом такое делал, если он это делал, то я думаю, что оценка будет и политическая и общественная…, - резюмировал он.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в совершении преступлений по части 2 статьи 28 части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 2 статьи 28 части 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Сам нардеп накануне выехал из страны.

Отметим, что накануне Петр Порошенко сбежал от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос, после чего он покинул Украину – в «ЕС» заявили, что Порошенко отбыл в «дипломатическое турне».

В ГБР сообщали, что их следователи во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической организации») УК Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении одному из действующих народных депутатов (речь идет о Викторе Медведчуке, - ПН) и бывшему министру энергетики (речь идет о Владимире Демчишине, который находится в розыске).

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи с «прослушки» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководства СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными к линии разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля, и Медведчук просил вице-премьера РФ Козака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась закупать уголь у террористов «ДНР-ЛНР» стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставки угля из Донбасса. Иногда это проводило к стычкам с полицией.