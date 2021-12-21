В «ЭЛУ автодорог» отчитались, что посыпают улицы Николаева реагентами, и предупредили о снегопаде

В «ЭЛУ автодорог Николаев» предупредили, что скоро в городе снова пойдет снег, поэтому техника предприятия обрабатывает улицы реагентами.

Об этом говорится в сообщении предприятия в Facebook.

«На часах 20:39. Температура -8°. Сейчас дороги города посыпают реагентами три автомобиля и один погрузчик. По прогнозу через час-полтора снова пойдет снег и может быть задействовано большее количество техники ЭЛУ автодорог Николаев», - говорится в сообщении.

Также на предприятии добавили, что диспетчер ночного дежурства через мониторы и GPS трекеры следит за передвижением техники, а службы оперативного реагирования, полиции и других коммунальных предприятий в постоянном контакте.

Напомним, в Николаевской области во вторник, 21 декабря, выпал снег. В связи с погодными условиями движение на трассах области было затрудненого из-за гололеда. Также произошло множество ДТП, а в пригороде Николаева - со смертельным исходом.