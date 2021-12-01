В Николаеве с пяти часов утра продолжили обрабатывать дороги антигололедными реагентами

Коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог» ранним утром 22 декабря продолжило обработку дорог противогололедными реагентами.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

«На часах пять утра. Температура воздуха -11°. Пошел снег. Диспетчер «ЭЛУ автодорог Николаева» дает команду дежурным водителям готовиться для загрузки и выезда на дороги города. Хотя еще будет какое-то время работать реагент, которым обрабатывали дороги ночью, но будем добавлять новый и усиливать их действие. Задача, обработать основные магистрали города до плотного автомобильного трафика во время «рабочей перевозки». На обработку дорог вышло 8 автомобилей и 1 погрузчик», – говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области во вторник, 21 декабря, выпал снег. В связи с погодными условиями движение на трассах области было затрудненого из-за гололеда. Также произошло множество ДТП, а в пригороде Николаева - со смертельным исходом.