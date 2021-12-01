В Николаеве утвердили программу развития промышленных зон с отселением жителей Заводской – из бюджета необходимо почти ₴50 миллионов

Члены исполнительного комитета Николаевского горсовета предварительно утвердили Городскую Программу развития промышленных зон Заводского района Николаева на 2022-2024 годы, которая предусматривает отселение жителей и выплаты им компенсации.

Соответствующее решение было принято в среду, 22 декабря, в ходе заседания исполкома, передает «Преступности.НЕТ».

Директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко сообщила, что проект решения разработала рабочая группа по вопросу отселения жителей с промышленной зоны.

— Для урегулирования этого вопроса рабочей группой было предложено мероприятия по отселению жителей и возможность компенсации застройщиком, которые будут отселять жителей с инвестиционно привлекательных земельных участков. Для этого была разработана эта программа, - сообщила чиновница.

Ни у кого из членов исполкома не возникло дополнительных вопросов, поэтому программу утвердили 16-ю голосами «за», 1 человек воздержался от голосования. Теперь вопрос должны вынести на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.

В проекте решения указано, что документ направлен на формирование благоприятных условий для развития промышленного комплекса города, вовлечение внутренних и иностранных инвестиций в экономику города, внедрение современных технологий и наилучшего мирового опыта организации промышленного производства, эффективного функционирования и развития промышленных предприятий.

Также программа разработана как пилотная с целью определения инновационных подходов к развитию промышленных зон Николаева.

Указано, что финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в рамках расходов, предусмотренных бюджетом Николаева. Объем бюджетных средств определяется ежегодно исходя из финансовой возможности бюджета. При этом, среди источников финансирования указаны средства бюджетов разных уровней, инвестиционные и кредитные средства, средства международных финансовых фондов и проектов, а также другие источники, не запрещенные действующим законодательством.

Общая сумма финансирования до 2024 года из бюджета Николаева составляет 49 миллионов 394 тысяч гривен.

Стоит отметить, что жители дома по улице Заводская, 35 на протяжении нескольких лет обращались в городской совет с просьбой рассмотреть их проблему. В том числе они заявляли о намерениях перекрывать дорогу, если им не найдут новое жилье.

В декабре 2018 года в ходе общественных слушаний по данному вопросу жители дома отказались согласовывать детальный план и потребовали, чтобы горвласть нашла возможность остановить строительство галереи для транспортировки зерна к судам, а также отселила их в другие квартиры.

Позже исполнительный комитет Николаевского горсовета утвердил «Детальный план территории для строительства причала №8 по улице Заводской». В проекте решения прописали пункт о том, что городская власть в течение 2019 года должна решить вопрос с отселением жильцов 44 квартир. Даже была создана отдельная рабочая группа по разработке мероприятий по отселению владельцев квартир. В июне 2019 года в ходе одного из заседаний этой группы стало известно, что на покупку квартир необходим 51 миллион гривен. При этом источники финансирования назывались разные.

В итоге в сентябре 2019 года терминал вместе галереей был открыт, а людей так и не переселили в новое жилье.

Ночью 21 июля 2021 года в Николаеве местные жители снова протестовали из-за работы «галереи» НКХП. Жильцы возмущены тем, что возле их дома постоянно проезжают фуры, направляющиеся на НКХП, тем самым, не давая людям отдыхать, и загрязняя воздух.

По прошествии двух лет руководство «Николаевского комбината хлебопродуктов» заявило, что намерено в ближайшее время встретиться с городским головой Сенкевичем и главой областной государственной администрации Кимом, чтобы решить вопрос касательно отселения жителей дома №35 по улице Заводская.

В то же время, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что жителям дома №35 по улице Заводская, который находится возле «галереи» Николаевского комбината хлебопродуктов, не обещали переселение, а инвестор, который якобы должен был это сделать, больше не заинтересован в этом вопросе. Также он считает, что жителям трех домов по улице Заводская, 35, которые находятся возле «галереи» Николаевского комбината хлебопродуктов, «действительно плохо жить», но у горвласти нет финансовых ресурсов, чтобы переселить людей.

В частности, на НКХП заявили, что жители Заводской перекладывают ответственность с органов власти на частный бизнес.

В августе 2021 года, в мэрии Николаева в очередной раз поговорили о проблеме жителей дома на Заводской, но ни к чему так и не пришли.