На Николаевщине полицейский помог добраться домой пенсионеру, который упал с велосипеда в снег и не смог подняться

В Николаевской области полицейский офицер общины помог добраться до дома пенсионеру, который упал с велосипеда и не мог встать.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Вечером 21 декабря к полицейскому офицеру Шевченковской территориальной громады капитану полиции Александру Присяжнюку, который осуществлял патрулирование территории участка, обратились жители одного из сел. Граждане сообщили, что на обочине дороги между селами Заря и Новогригоровка в снегу лежит беспомощный пенсионер.

На указанном месте полицейский увидел сидящего на заснеженной обочине дороги 62-летнего жителя села Новогригоровка. Мужчина рассказал, что ехал на велосипеде в соседнее село, но не справился с управлением, упал на землю и больше не смог подняться. Позвать на помощь тоже не мог из-за отсутствия мобильного телефона.

«Вследствие ухудшения погодных условий и существенного снижения температуры воздуха дальнейшее пребывание мужчины на улице без движения могло привести к обморожению и повредить его здоровью», – отметили в полиции.

Александр Присяжнюк забрал пенсионера вместе с велосипедом с дороги и на служебном автомобиле привез его домой.

Напомним, что в непогоду на Николаевщине спасатели эвакуировали в гостиницу людей, чей автомобиль сломался на трассе, и помогли вытащить взлетевший в кювет «ВАЗ».