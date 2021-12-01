Спустя полгода после конкурса исполком согласовал размещение на Соборной площади кубического МАФа и инсталляций – договор заключат на год

В среду, 22 декабря, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета поддержали размещение передвижных МАФов на площади Соборной для организации досуга горожан. Речь идет об установке кубического объекта с декорациями, из которого будут продавать еду и напитки, а также инсталляции из огромных букв.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Заместитель начальника управления земельных ресурсов Юрий Платонов напомнил, что по распоряжению мэра Александра Сенкевича была создана рабочая группа по вопросам рассмотрения предложений по организации досуга на Соборной площади в Николаеве. В итоге, заключить договор об установлении личного срочного сервитута для размещения передвижных временных сооружений решили с ООО «ИнвестСитиГрупп» сроком на 1 год.

Первый вице-мэр Виталий Луков отметил, что было выбрано урбанистическое предложение, которое бы не влияло на внешний вид площади, было бы мобильным и в едином стиле. Чиновник, опережая вопросы, заявил, что продажа алкоголя и использование открытого огня будет запрещена.

Член исполкома Никита Плеханов уточнил, сколько конструкций будут устанавливать на Соборной площади, потому что в проекте решения говорится о 9 временных сооружениях. Юрий Платанов заявил, что установят только один главный МАФ на 25 квадратных метров, откуда будет осуществляться продажа, а возле него будут установлены столики со стульями, инсталляция из огромных букв и другие атрибуты.

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал отметил, что в положении о размещении МАФов прописано, что площадь сооружения не должна превышать 10 квадратных метров, при этом разрешено размещение группы временных сооружений в количестве до 5 штук по 10 кв.м. каждый. В данном случае было решено разметить три МАФа, которые представляют собой фактически единый объект. В случае проведения каких-либо мероприятий передвижные сооружения с легкостью можно будет убрать.

— Это не три МАФа площадью по 25 кв.м. Это три локации площадью по 25 метров, сам куб – 10 квадратов и прилегающая территория 15 метров - это стулья, столики над которыми натягивается тент и тд, - подытожил вице-мэр Юрий Андриенко.

Отметим, что согласовать вопрос удалось только со второй попытки. В первый раз только 9 членов испоклома проголосовали «за», 2-е были против, 4-е воздержались и еще 2-е не голосовали. Виталий Луков сразу заявил, что его голос не засчитала система, хотя он был «за».

— Кто бы что ни говорил про данную площадь, но она популярная среди жителей города. К нам очень часто обращаются для проведения каких-то мероприятий, от небольших до больших мероприятий государственного уровня. Площадь действительно привлекает много внимания к себе в положительном ключе, и тут много людей. Архитектурно площадь ограничена заведениями, в которых можно провести время. Поэтому был проведен конкурс, если вы видели, договор заключается на один год. Он пролетит очень быстро. Предприниматели здесь рискуют все-таки больше, но сейчас не о предпринимателях, а про нас и о том, что мы постоянно хотим, чтобы наш город было привлекательным как для нас, так и для наших гостей. Все мы забыли, что многие из нас ездят во Львов не только в музеи или совсем не в музеи. Хотелось бы, чтобы и в нашем городе были такие заведения для проведения времени без алкоголя, грязи, мангалов, без матов, чтобы мы чет-то отличались и про нас могли сказать, что-то хорошее. Это в некоторой степени рискованный шаг и политически непростой шаг для лидера общины, потому что тот негатив, который льется про площадь, он порой выбивает из колеи и вынуждает опустить руки, - сказал Луков и попросил все же поддержать вопрос.

Юрий Андриенко также попросил членов исполкома поддержать вопрос, отметив, что при реконструкции площади были проложены все коммуникации для нормального функционирования таких объектов и предложил членам исполкома лично убедится в правильности решения в весенне - летний период. При этом он отметил, что если будут какие-то проблемы и нарушения со стороны предпринимателя, то договор на размещение могут не продлевать.

При повторном голосовании набралось 13 голосов «за» и этого было достаточно.

Напомним, что еще в мае 2020 года мэр Александр Сенкевич заявил о намерении провести конкурс по выбору предпринимателей, которые бы осуществляли торговлю продуктами питания на реконструированной Соборной площади. По его словам, на площади можно выделить места для продажи мороженного, напитков и еды.

После этого в адрес Сенкевича стали поступать возмущения горожан, что фуд-корты только изуродуют площадь, на что мэр Николаева отметил, что такая практика есть во многих европейских городах. Тогда же он заверил, что будут соблюдены все нормы приличия и ставить будки на Соборной площади не будут.

В итоге, конкурс таки объявили и на него подалось шесть предпринимателей: ФЛП Игорь Бубнов, ФЛП Ольга Байдалова, ФЛП Дмитрий Соколовский, ООО «ІнвестСітіГруп», ФЛП Александр Вереевский и ООО «Еж». И победило предложение ООО «ІнвестСітіГруп» - кубические МАФы и инсталляция из огромных букв. Установить объекты обещали в начале сентября, однако этого не произошло, потому что вопрос о заключении договора сервитута длительное время не выносили на исполком.