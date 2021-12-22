Дорожники отчитались, что обработали дороги Николаевщины антигололедным реагентом и обеспечили проезжаемость

В ГП «Агентство местных дорог Николаевской области» сообщили, что обработали реагентами дороги местного значения.

Об этом сообщатся на Facebook-странице госпредприятия.

«В течение последних суток (день 21 – ночь 22 декабря) на дорогах общего пользования местного значения Николаевской области в круглосуточном режиме выполнялись работы по обработке покрытия противогололедным материалом. Было привлечено 18 единиц техники, использовано – 85 тонн песчано-солевой смеси. Проезд по местной сети дорог – обеспечено», – говорится в сообщении.

На ГП призвали водителей и других участников дорожного движения заблаговременно планировать свои поездки ввиду погодных условий.

Также для оперативного информирования работает ответственный дежурный – телефон: (066) 717-54-69.

Напомним, в Николаевской области во вторник, 21 декабря, выпал снег. В связи с погодными условиями движение на трассах области было затрудненого из-за гололеда. Также произошло множество ДТП, а в пригороде Николаева - со смертельным исходом.