В Николаеве 23 декабря продолжится заседание 12-й сессии горсовета – депутаты должны утвердить бюджет города на 2022 год

Продолжение пленарного заседания очередной 12-й сессии Николаевского городского совета запланировано на четверг, 23 декабря.

Об этом сообщает управление аппарата совета в Facebook.

«Согласно информации, озвученной председательствующим на пленарном заседании очередной 12-й сессии Николаевского городского совета VIII созыва, продолжение пленарного заседания очередной 12-й сессии Николаевского городского совета VIII созыва состоится 23.12.2021 в 12:00 в сессионном зале», - говорится в сообщении.

Как известно, на этом заседании должны утвердить бюджет Николаева на 2022 год, а также продлить срок действия городских программ, которые финансируются из бюджета, и согласовать текущие вопросы.

Напомним, что 18 декабря в мэрии Николаева презентовали проект бюджета города на 2022-ой год. Ожидается, что в следующем году получение дохода бюджета Николаевской городской территориальной громады на сумму 5 миллиардов 166 миллионов 241 тысяч 856 гривен.

На возврат кредитов в специальный фонд бюджета Николаевской городской территориальной громаде закладывают восемь миллионов гривен, резервный фонд бюджета Николаевской городской территориальной общины в размере 30 миллионов гривен.

Как известно, на сессии 14 декабря, депутаты горсовета Николаева перераспределили ₴60 миллионов, выделили на развитие аэропорта ₴14,5 миллионов и приняли субвенции на 50,4 миллиона.