В СМИ опубликовали видео, как нардеп от «Слуги народа» обматерил патрульных за остановку его автомобиля

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили за нарушение ПДД водителя и авто, которые возят этого нардепа.

Видео опубликовало издание «Украинская правда».

По данным источников УП, инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в четыре часа утра.

Нардеп Галушко приехал «выручать» своего водителя и долго, нецензурно говоря, объяснял, правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. Полицейские отметили, что на автомобиле не написано, что оно принадлежит нардепу, а также, что к тому же нардепы не имеют дипломатического иммунитета.

На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его «выдернули из-за стола» и обзывает полицейских «дебилами».

Как выясняется в процессе разговора (подтверждается декларацией нардепа – ред.), вышеупомянутое авто Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.

Примечательно, что 42-летний Галущко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.

Прямая речь:

Нардеп: Подожди! Стоять! Кто осматривал машину? Полицейский: У вас що дипломатичний автомобіль? Н: Этот автомобиль мне принадлежит. П: Чудово. Н: В декларации задекларирован. П: Супер. Н: Как народному депутату. Как вы можете б..ь осматривать? Ну вы что? П: А чим він відрізняється від інших автомобілів? Н: Ты что больной на голову или что?! П: Я вас прошу нормально спілкуватись. Н: Ты услышал меня?! Это автомобиль народного депутата Украины! П: Він має імунітет? Н: Как ты можешь его осматривать? П: Вас ніхто не оглядав. Н: Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?! П: Ваш імунітет народного депутата не постраждав.

Спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук заявила, что парламентская фракция осуждает действия Галушка и просит извинения у сотрудников полиции за этот инцидент.

При этом сам нардеп заявил, что этим видео его якобы шантажировали.

«Как нам удалось выяснить, и это подтверждают данные самого видео, этот инцидент произошел год назад, 18 декабря 2020 года. Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы. По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент», – говорится в сообщении.

«Тем не менее этот факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него», – подытожили в «Слуге народа».

Напомним, в Донецкой области полицейские на блокпосту остановили автомобиль с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили. Замминистру не понравилось, что его не узнали, и у него проверили документы. Он стал требовать у полицейских номера жетонов, хамить и угрожать. Гогилашвили указывал полицейскому выключить видеозапись на телефоне и толкал одного из полицейских на блокпосту.

В связи с произошедшим, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили.

Гогилашвили извинился за «излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать расследованию случившегося.

12 декабря в Сети опубликовали новое видео скандального поведения замглавы МВД Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве.

13 декабря Кабинет министров Украины уволил Александра Гогилашвили с должности заместителя Министра внутренних дел Украины.