На Ташлыкской ГАЭС в пробном режиме запустили третий агрегат – уровень воды в Южном Буге остается прежним

В среду, 22 декабря, на Николаевщине состоялся пробный пуск третьего агрегата Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В мероприятии приняли участие президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, министр энергетики Украины Герман Галущенко, народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Артем Черноморов, подрядные организации и работники компании.

Таким образом, после запуска гидроагрегата мощность Ташлыкской ГАЭС в генераторном режиме достигла половина мощности энергоблока – 480 МВт.

Стоит отметить, что уровень воды в реке Южный Буг поднимать не будут. По словам работников электростанции, "в этом нет необходимости". На сегодняшний день уровень воды в реке остается прежним, 16 метров.

Кроме того, строительство гидроагрегата №3 является продолжением строительства Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции, которая была спроектирована и частично построена в 1980-е годы в расчете на 10 гидроагрегатов.

При этом эксплуатация третьего гидроагрегата в рабочем режиме будет осуществляться в марте 2022 года.

Напомним, как на Ташлыкской ГАЭС устанавливали блочный трансформатор для пуска агрегата №3.