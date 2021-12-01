Домбровская рассказала о результатах работы движения «Зе!Жінки» в Николаеве за первые полгода и пообещала не останавливаться на достигнутом

Глава фракции «Слуга народа» в городском совете и лидер движения «Зе!Жінки» в Николаеве Татьяна Домбровская подвела итоги за первые полгода своей работы. Основными направлениями работы для движения «Зе!Жінки» в Николаеве стала проблема детского питания в городских школах и проблема домашнего насилия.

Об этом сообщает пресс-служба Татьяны Домбровской.

Татьяна Домбровская напомнила, что присоединилась к команде женского крыла партии «Слуга народа» - «Зе!Жінки» в июле 2021 года. Тогда же состоялись первые координационные встречи движения в Киеве и Николаеве. На встрече николаевская команда «Зе!Жінки» обсудила вопросы правительственной программы «Партнерство Биарриц», а также ее имплементацию на Николаевщине.

Ментором городского движения «Зе!Жінки» является народный депутат от «Слуги народа» Елена Мошенец.

За первые полгода работы Татьяна Домбровская инициировала несколько рабочих встреч, на которых команда «Зе!Жінки» обсуждала актуальные проблемы и дальнейшую работу движения на Николаевщине. Одна из таких встреч состоялась 11 октября. Вместе в народными депутатами Еленой Мошенец и Мариной Бардиной она инициировала встречу с мэром Николаева Александром Сенкевичем, на которой они обсудили одно из направлений деятельности движения «Зе!Жінки» - качество питания детей в городских школах.

— Проблема детского питания особенно актуальна сегодня, и не только в Николаеве. Я как мама двоих детей прекрасно понимаю родителей, которые неоднократно жаловались мне. Совместно с коллегой Александром Розумным провели инспекцию по жалобам относительно качества питания детей в школах. Также лично провела инспекцию работы КОПа по организации питания в учебных заведениях, – рассказала Татьяна Домбровская.

Глава фракции «Слуга народа» в горсовете отметила, что в ноябре 2021 года с ее помощью удалось презентовать первую шведскую линию в школьной столовой на базе Николаевской гимназии №2, где на выбор предлагалось меню от КОПа и авторское меню от Евгения Клопотенко.

Что касается проблемы домашнего насилия, то под конец 2021 года николаевская команда «Зе!Жінки» вела активную информационную кампанию по этой проблеме. Как известно, проводились тематические мероприятия в рамках мировой акции «16 дней против насилия». Был презентован социальный ролик на тему «Украина без насилия», также удалось принять участие в манифесте против насилия.

Помимо этого, в период с 26 ноября по 3 декабря в Николаеве проходила тематическая выставка, посвященная проблеме домашнего насилия. Параллельно проводилась информационная кампания среди школьников относительно существующей проблемы. В целом, удалось охватить 13 школ (больше 4 тысяч школьников) и 7 учреждений высшего образования.

После этого николаевская команда «Зе!Жінки» посетили Киев, где каждый регион презентовал финальные результаты проведения акции в Украине.

— В завершении хочу сказать, что первый год моей деятельности был очень насыщенным и продуктивным. Многое было сделано для того, чтобы наш любимый город стал лучше, а люди в нем - счастливее. Останавливаться на достигнутом не буду, так как знаю потенциал нашего города, его жителей и хочу направить все силы на его реализацию, – сказала Татьяна Домбровская.

Напомним, Домбровская считает, что николаевцев следует просвещать по теме домашнего насилия: «Хочу видеть город свободным».