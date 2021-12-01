Экс-начальник управления образования РГА на Николаевщине отсудила ₴300 тысяч ущерба за обвинение в халатности

Бывшая начальница отдела образования Первомайской райгосадминистрации отсудила с Госбюджета порядка 300 тысяч гривен за то, что ее обвиняли в служебной халатности.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего решения суда.

Речь идет об уголовном производстве, которое начали еще в 2016 году. Чиновнице вменяли, что она с нарушением процедуры попросила подрядчика сменить проект по замене окон в общеобразовательной школе. При этом она не проверяла цены и в дальнейшем заключила с этим подрядчиком договор о работах. По версии следствия, в итоге фирма ЧП «Голта» получила сверхприбыль, а бюджету причинили ущерб на более чем 205 тысяч гривен.

В ходе судебных рассмотрений, Первомайский горрайонный суд полностью оправдал чиновницу. Позже оправдательный приговор подтвердила апелляционная инстанция, а в августе 2021 года – Кассационный криминальный суд.

Бывшая начальница управления обратилась в суд, чтобы возместить ущерб в результате того, что была под следствием три с половиной года, что стало причиной душевных волнений и переживаний, затрат на юридическую помощь.

В итоге судья Владимир Закревский удовлетворил этот гражданский иск Надежды Кравцовой, взыскав с бюджета в ее пользу 252 тысячи морального и 53 тысячи материального ущерба.

Напомним, как на Николаещине бывший продавец отсудил 163 тысячи гривен ущерба за то, что его обвиняли в краже выручки из кассы супермаркета.