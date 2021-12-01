На Николаевщине еще не зарегистрировали новый штамм COVID «Омикрон» - в горздраве рассказали о его симптомах

В Николаевской области еще не регистрировали новый штамм коронавируса Омикрон.

Об этом заявил главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко в ходе панельной дискуссии «2021 год в контексте COVID-19: оценки, тенденции, вызовы», сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Клочко отметил, что штамм еще не выявлен, а генные модификации вируса определяются в лаборатории в Киеве. В связи с этим, из области в центр регулярно отправляют образцы анализов. При этом, врачам неважно, какой будет штамм вируса, они лечат симптоматику заболевания в целом.

— На сегодняшний день определяет разные генные модификации вируса референс-лаборатория Украины. Еще раз хочу напомнить – все вакцины действенные. Для любого вируса. Для врачей или это омикрон, или это дельта, или это сигма, неважно, главное – своевременно поставить диагноз на коронавирус. И все эти тест-системы – они достаточно высокого качества, что определяет любой модифицированный вирус. На сегодняшний день специфических тест-систем, которые определяют тот или другой модифицированный вирус, нет. Но около 50 исследований наша лаборатория выбирает и направляет в референс-лабораторию, - рассказал Клочко.

Владимир Клочко Ирина Шамрай

Также он отметил, что в связи с обнаружением нового штамма есть вероятность дополнительно вакцинации.

— Ее не следует расценивать как бустерную дозу, как ранее говорилось. Мы говорим о том, что есть необходимость дополнительной вакцинации. Мы опять возвращаемся к тому, что мы должны научиться жить с коронавирусом, - добавил главный санврач.

Глава управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, в свою очередь, рассказала, что омикрон протекает легко, но быстро распространяется. Смерть пациента от нового штамма не зафиксирована.

— Сегодня есть такие заявления, что от омикрона еще ни один пациент не умер. Он характеризуется достаточно быстрым распространением, более легким протеканием. Мы готовы и к омикрону, и к дельте, и что там нас еще будет ждать. Наши сотрудники адаптированы, это уже не та ситуация, которая была 1,5 года назад, когда было очень страшно. Работники, которые были в госпиталях, ходили домой на три часа, потому что их физически не кем было заменить. Сегодня все опытные, ситуация контролированная, - отметила Ирина Шамрай.

Напомним, глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что у области нет показателей, которые бы отвечали «красной» зоне карантина, поэтому он надеется, что в ближайшие дни Николаевщину переведут в «желтую» зону.