В Николаеве исполком разрешил застройщику запроектировать многоэтажку на месте здания бывшей больницы №2, которое уже сносят

Исполком Николаевского горсовета предоставил градостроительные условия и ограничения по проектированию объекта строительства по адресу: улица Большая Морская, 54, 56А, 56-Б в Центральном районе в Николаева под многоквартирный жилой комплекс. Как известно, речь идет о здании бывшей городской больницы №2, которое застройщик уже начал сносить.

Об этом речь шла в среду, 22 декабря, в ходе заседания исполкома Николаевского горсовета, передает «Преступности.НЕТ».

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заверил, что проект решения разработан в соответствии с действующим законодательством и градостроительной документацией Николаева. В частности план зонирования Николаева предусматривает эту зону, как территорию для застройки домами до 9-ти этажей. Несмотря на это, строительство подобных объектов должно утверждаться и исполкомом, поэтому вопрос и вынесли на заседание.

По словам архитектора, исполнительная власть провела все необходимые процедуры. В частности, вопрос дважды выносился на градостроительный совет, где были предоставлены замечания относительно этажности дома. Застройщик уменьшил этажность дома, предусмотрев каскадный характер. Также были проведены общественные слушания, в ходе которых возникли вопросы к проекту, ведь участок находится в исторической части Николаева.

— Мы обращались в соответствующие органы охраны культурного наследия. Объекты, которые размещены на данном участке, не входят в перечень объектов культурного наследия. Но так как участок находится в историческом ареале, необходимо придерживаться условий историко-охранного законодательства относительно высотности и внешнего вида. Потому что недалеко от этой зоны находятся объекты культурного наследия, - заявил Андрей Цымбал.

Чиновник также добавил, что указанные требования обязательны для выполнения застройщиком, что указано в градостроительной документации, также застройщик обязан будет согласовывать все свои действия с органами охраны культурного наследия. Выполнив все рекомендации, застройщик сможет приступить к строительству.

Андрей Цымбал отметил, что уже возникали вопросы относительно правомерности проведения работ на участке, поэтому он уточнил, что согласно законодательству после приобретения права владения участком застройщик может проводить подготовительные работы на территории, сюда входит и снос существующих зданий, приложение или перекладка инженерных сетей, обустройство временных подъездных путей и тд.

Также он указал на то, что большинство объектов на указанном земельном участке находятся в аварийном состоянии и они не украшают город.

Вопросов у членов исполкома не было, поэтому проект решения выставили на голосование - он был поддержан 15-ю голосами «за».

Ранее, в Николаеве разгорелся конфликт из-за сноса здания бывшей больницы в центре города, которое простаивает 10 лет. Согласно решению исполкома Николаевского городского совета от 9 июня 2021 года, компании ООО «УКР-СКАД» отвели земельный участок для реконструкции жилых помещений в многоквартирный жилой комплекс. При этом, реконструкция не предусматривает снос здания. Но по факту, подрядчик сносит все помещения, чтобы начать новое строительство.

Также сообщалось, что застройщика территории бывшей больницы Николаева №2 уличили в вывозе строительного мусора в микрорайон Северный.